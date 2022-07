Badania pokazujące erotyczne preferencje Polaków – zapoznaj się z wynikami!



Nie trzeba przeprowadzać skomplikowanych badań czy analiz, aby dowiedzieć się, jakie są

preferencje seksualne Polaków. Wystarczy, że porozmawiasz z właścicielami sklepów

internetowych z gadżetami erotycznymi, a dowiesz się więcej o preferencjach seksualnych

Polaków. Sklep internetowy easytoys.pl prezentuje badania, które pokazują, jakiego rodzaju

akcesoria łóżkowe interesują Polaków w sypialni, ale również te które "kręcą" nas najmniej.

W ciągu ostatniego roku obserwujemy duży wzrost zakupów online, co ma również wpływ

na seksualne samopoczucie. Być może zaskoczy Cię fakt, że Polacy stają się coraz bardziej

otwarci na próbowanie nowych rzeczy w łóżku, zarówno jeśli są samotni, jak i pozostając w

związkach. W tym drugim przypadku niekoniecznie chodzi o ukrywanie się ze swoimi

gadżetami przed partnerem - wiele z nich można z powodzeniem wykorzystać do igraszek

również we dwoje. Niektóre seks-zabawki odnotowały ogromny popyt w sprzedaży, ale

wciąż są Polacy, którzy nie są jeszcze gotowi spróbować czegoś innego lub cięższego, nawet

jeśli szukają produktów w Internecie, odwiedzają strony i spędzają czas na oglądaniu

produktów, ale na końcu nie mają odwagi włożyć ich do koszyka.



Co więcej, badania te pokazują, że Polacy są otwarci na zakup sex-zabawki jako prezentu dla

partnera lub przyjaciela. Natomiast jeśli chodzi o prezent dla kogoś innego, są łagodniejsi w

swoich wyborach. To zrozumiałe, w końcu nawet bliscy znajomi często nie zdają sobie sprawy

z intymnych preferencji kolegi czy koleżanki. Jeśli jednak wybieramy tego rodzaju prezent dla

swojego partnera to pamiętajmy, że wybrany przedmiot musi sprawić przyjemność obojgu.

Możesz przeczytać więcej o tym badaniu i odkryć, które są ulubione i mniej ulubione

sex-zabawki w tym artykule.